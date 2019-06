Menos incêndios, mas mais área ardida do que em 2018

Os dados revelam que os incêndios consumiram mais 51% de área do que no ano passado

Desde o início do ano, arderam 7 373 hectares – mais 51% quando comparado com os 4 876 hectares ardidos no mesmo período do ano passado. No entanto, registaram-se pouco mais de quatro mil incêndio este ano. Ou seja, menos 932 do que em 2018.

Os dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) enviados à Lusa, referem que o Porto é a zona que mais incêndios registou (684), seguido de Braga (434) e Vila Real (355).

Quanto à área ardida, Braga é o distrito onde o fogo queimou mais - desde janeiro já arderam 1.254 hectares.