“O Andrade que trata da minha cota” | Vídeo

CR7 brincou com o padrasto e provocou o riso de todos os presentes

Depois de Portugal conquistar, no último domingo, a Liga das Nações, Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para agradecer aos fãs e partilhar a alegria de mais uma conquista pela Seleção Nacional.

Enquanto estava com alguns amigos, entre eles o companheiro de Dolores Aveiro, José Andrade, o craque português fez um direto no Instagram e houve mesmo uma declaração do futebolista que provocou o riso de todos os presentes.

Enquanto filmava e se referia aos amigos, Ronaldo referiu-se ao padrasto como: “o Andrade que trata da minha cota”.

Veja o momento.