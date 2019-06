Da representação à imprensa: Meghan Markle será editora convidada da Vogue

Subordinada ao tema “Os Plásticos”, a edição de setembro da versão britânica da mais influente publicação da Condé Nast terá, de acordo com a US Weekly, um artigo de opinião – sobre projetos de mulheres que têm contribuído para a mudança – bem como com uma sessão fotográfica protagonizada por Markle.

“O TIG é um hub para o paladar exigente – para quem tem fome de comida, viagens, moda e beleza” era desta forma que Meghan Markle, atual duquesa de Sussex, descrevia o seu blogue de lifestyle intitulado de “The Tig”. No entanto, quando se juntou à família real britânica, a ex-atriz teve de abandonar a paixão pela escrita e partilha de conteúdos.

‘Tig’ é a alcunha que Markle deu ao seu vinho italiano preferido, Tignanello. Quando o provou pela primeira vez, percebeu que, doravante, todas as situações especiais que vivesse seriam mencionadas como “momentos Tig”, isto porque tal como a descoberta do vinho tinto, pretendia descobrir outras coisas que a fizessem lembrar a estrutura da bebida. Agora, parece que a norte-americana regressará aos tempos áureos da plataforma online através de um convite da Vogue.

Variados órgãos de comunicação internacionais, como a Cosmopolitan, noticiaram que a esposa do príncipe Harry será editora convidada da revista feminina mais lida do mundo. Subordinada ao tema “Os Plásticos”, a edição de setembro da versão britânica da mais influente publicação da Condé Nast terá, de acordo com a US Weekly, um artigo de opinião – sobre projetos de mulheres que têm contribuído para a mudança – bem como com uma sessão fotográfica protagonizada por Markle.

Segundo o tabloide The Sun, Edward Enninful, editor da revista no Reino Unido, tem tentado persuadir a antiga estrela de Suits e Fringe a escrever um artigo há alguns anos, tendo mesmo pedido a Anna Wintour, líder da publicação nos EUA, que o auxiliasse. Porém, a insistência valeu a pena, pois poderá contar com uma reflexão sobre “o empoderamento feminino e a educação das mulheres".

Recorde-se que, em 2013, para celebrar o seu 65.º aniversário, o príncipe Charles editou a publicação Country Life no mês de novembro, que se tornou na edição mais vendida da revista “que faz a cobertura dos prazeres e das alegrias da vida rural”.