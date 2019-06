Dez pessoas detidas por posse de arma proibida

A GNR da Guarda deteve na passada terça-feira dez homens com idades entre os 46 e 86 anos por detenção de arma proibida em Fornos de Algodres.

A investigação da GNR que teve início em 2017 culminou no cumprimento de 16 mandatos de busca domiciliária e 18 mandados de busca não domiciliária a casas e veículos.

Segundo o site Noticias ao Minuto, o resultado da operação foi a apreensão de “730 munições de diversos calibres; 10 detonadores pirotécnicos; 70m de cordão lento; 52m de cordão detonante; três sticks de explosivo gelamonite; 1,2kg de pólvora, cinco espingardas, duas pistolas, uma carabina, uma pistola de alarme, cinco carregadores para munições, um sabre e uma faca de abertura automática.”

No dia de amanhã os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Gouveia para ficar a conhecer as medidas de coação aplicadas.