Câmara de Braga “colaborou” com a PJ

A Câmara Municipal de Braga, já reagiu às buscas de que foi alvo, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária, revelando “ter colaborado” com a PJ.

“Atendendo às notícias que vieram a público relativamente a diligências hoje efetuadas pela Polícia Judiciária em diversas autarquias do país, entre as quais o Município de Braga, informa-se que neste caso apenas foi solicitada informação à instituição sobre o processo de recrutamento de uma colaboradora, que já não tem vínculo com esta autarquia”, refere em comunicado a Câmara Municipal de Braga, informando ter sido “de imediatamente facultada, dentro do espírito de colaboração com que este Município tem participado em todos os processos de investigação”.