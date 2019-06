“Algumas gosto de imaginar como é que são [na cama] mas as santas são as piores”

Cristina Ferreira, apresentadora do programa das manhãs da SIC, costuma fazer revelações polémicas em direto. Contudo, esta quarta-feira, confessou que gosta de imaginar o comportamento sexual de algumas mulheres. Sublinhe-se, aquelas pelas quais se “interessa”.

A conversa começou com Cláudio Ramos a explicar que, desde pequeno, “gosta de pensar como é que as pessoas são na cama”. A antiga apresentadora do ‘Você na TV’ não queria participar na confissão mas acabou por referir que as mulheres “que ficam hi hi hi, caladinhas, não dizem nada, ó ó... são as piores e aqueles que falam muito são aqueles que não fazem nada!".

A profissional, que está apontada para a condução de “um programa para os fins de tarde” tendo em conta a liderança das “audiências antes dos noticiários”, segundo uma fonte citada pelo Correio da Manhã, gritou ainda “as mulheres quanto menos fazem menos vontade têm de fazer. É verdade, é!".