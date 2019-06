Transdev confirma buscas e anuncia “cooperação” com a PJ

A Transdev Portugal confirmou durante a tarde desta quarta-feira a realização de buscas policiais nas suas instalações e assumiu ainda “cooperação” com a Polícia Judiciária.

“No âmbito da Operação Rota Final, a Transdev Portugal informa estar a colaborar com as autoridades e mantém-se disponível para cooperar em todas as diligências necessárias”, informou fonte oficial desta empresa multinacional de transporte coletivo de passageiros ao SOL.

“De momento esta é toda a informação que temos a declarar”, acrescentou a mesma fonte da Transdev Portugal.

A empresa que em território nacional tem a sua sede em Aveiro, opera em todo o país, há cerca de 20 anos, com especial incidência nas regiões Norte e Centro. A Transdev assume-se como um dos principais players do setor rodoviário de passageiros no país e a atividade da empresa incide nos setores rodoviário e fluvial, detendo onze empresas, bem como participações em mais cinco empresas do mesmo setor, dispondo ainda de cerca de 1.900 colaboradores, com uma frota de mais de 1.500 viaturas.

O seu volume de negócios atingiu 96,6 milhões de euros, no ano de 2017, no que diz respeito a Portugal.