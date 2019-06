Rampa de Santa Marta com meia centena de pilotos

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019 estará de regresso já este fim de semana, com a quinta edição da Rampa de Santa Marta, no Alto Douro Vinhateiro, em Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, estando inscritos meia centena de pilotos.

Com a organização a cargo do Clube Automóvel da Régua, em parceria com o Município de Santa Marta de Penaguião, este ano a lista de inscritos, que chega às cinco dezenas, num traçado exigente e que nunca perdoará qualquer erro ao longo dos seus 3.200 metros.

João Fonseca quer reforçar na Rampa de Santa Marta a sua liderança classificativa, mas enfrentará a forte concorrência nesta terceira jornada da época de mais cinco protótipos, já que estão em forma José Correia, em Osella, Hélder Silva, num Juno, Nuno Guimarães e Joaquim Rino, com dois BRC, para além de igualmente alinhar Arnaldo Guedes, aos comandos de um Radical, antevendo-se assim grande competição pelos lugares cimeiros.

Entre Turismos estão inscritos 21 pilotos, distribuídos pelas quatro divisões da categoria, sendo que na Divisão 4, Pedro Marques, num Seat Leon, líder da tabela classificativa, vai ter mais uma oportunidade para reforçar esse comando, enquanto na Divisão 3, são cinco os protagonistas.

Joaquim Teixeira e Gabriela Correia chegam a Santa Marta empatados no comando da classificação e ambos com uma vitória na época, sendo que pilotando dois Seat Leon, são favoritos a disputarem novo triunfo, mas vão ter que levar de vencida Sérgio Nogueira (Renault Clio), Francisco Costa (VW Golf) e Simplício Taveira (Toyota Starlet).

Já na Divisão 2, chegam à dezena os pilotos que vão enfrentar o difícil traçado duriense, Luís Nunes e o seu Ford Fiesta R5+ têm liderado esta divisão.

Na linha da frente, para enfrentar Luís Nunes, estará o bracarense Hugo Araújo, no Subaru Impreza, juntando-se Luís Silva (BMW M3) e também Manuel Pereira (Mitsubishi EVO VI), como os adversários que mais próximo têm rodado do líder.

José Magalhães (BMW M3), Nuno Pinto (Mazda MX-5), João Guimarães (Peugeot 206 RC), Renato Piario (Toyota Celica), Carlos Silva (Peugeot 106) e o piloto local, António Rodrigues, com um Mitsubishi EVO VI, completam o rol de inscritos nesta divisão.

Na Divisão 1 serão quatro os pilotos à partida, Ricardo Gomes (Mitsubishi Lancer EVO X) lidera o campeonato numa divisão que tem assistido a duelos fantásticos pelos triunfos. Parcídio Summavielle (Renault Clio), Pedro Coelho Saraiva e Alberto Pereira, ambos em Mitsubishi EVO IX, são os restantes elementos de um quarteto de luxo, onde todos podem chegar à vitória.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group 2019, a Rampa de Santa Marta ostenta uma lista com dez inscritos, distribuídos pelas divisões 5 e 6. Ricardo Loureiro, no Ford Escort MKII do caramulo Racing Team, lidera as classificações absoluta e da divisão 6. Como principal adversário apresenta-se à partida Carlos Oliveira (Ford Sierra Cosworth), em 2º do campeonato absoluto, a 6 pontos do líder. Este é também candidato a vencer na divisão 5, já que António Torres da Silva (BMW 325i), que lidera o campeonato nesta divisão, estará ausente, por estar ainda a recuperar do acidente sofrido na Rampa da Penha, em Guimarães.

Flávio Sainhas de regresso

É de saudar o regresso de Flávio Sainhas e do seu Ford Escort MKI e em carro idêntico também vão competir Augusto Vasconcelos e Paulo Teixeira, com José Pedro Miranda (Toyota Celica) a completar o rol da divisão 5. Na 6, Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) vai também lutar pelos lugares cimeiros absolutos, numa divisão onde também estarão presentes Rui Gama (Mini Clubman MK2) e Carlos Santos (VW 1303).

Nas taças reservadas aos carros com motores de cilindrada inferior a 1300 centímetros c

cúbicos, estão cinco pilotos inscritos, dois dos quais lutam pela primazia entre clássicos. Domingos Fernandes lidera a classificação após duas provas, confia no seu Autobianchi para mais um bom resultado, com o regresso de José Pedro Figueiredo num Datsun 1200.

Já os outros três pilotos lutarão pela vitória na competição para carros mais recentes, João Diogo Santos (FIAT Punto 85) apresenta-se em Santa Marta no comando da classificação da Taça de Portugal e vai medir forças com Francisco Milheiro (Peugeot 106) e Pedro Nogueira (Toyota Starlet), através de um programa que integra uma Rampa Regional extracampeonatos, que conta com sete inscritos.

No sábado, a primeira das subidas de treinos está marcada para as 14h30, com a subida de prova inicial a começar às 16h30, sendo que às primeiras horas da manhã de domingo começará a segunda jornada, com mais uma sessão de treinos, enquanto as duas subidas oficiais de prova restantes, terão início ao meio-dia.