Guterres é capa da Time

Artigo da revista semana norte-americana é focado no combate às alterações climáticas.

O secretário-geral das Nações Unidas e ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres é capa da última edição da revista semanal norte-americana Time.

Num artigo focado no combate às alterações climáticas, com o título “O nosso planeta está a afundar-se”, António Guterres surge numa fotografia com água até aos joelhos vestindo fato e gravata.

A legenda acompanha o título: "O secretário-geral da ONU, António Guterres, na costa de Tavalu, um dos países mais vulneráveis" à subida das águas.