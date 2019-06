BE “perplexo” com Carlos César

A líder do BE, Catarina Martins, disse esta quinta-feira estar “perplexa” com as declarações do presidente do PS, Carlos César sobre as alterações à Lei de Bases da Saúde, que está a gerar conflito entre o PS e os partidos da geringonça.

"Li com alguma perplexidade as afirmações de Carlos César, que prefere atirar para a próxima legislatura a Lei de Bases a fazer o que nós propomos, que é atirar para a próxima legislatura a decisão sobre as PPP [parcerias público-privadas], mas garantir já uma Lei de Bases da Saúde", disse a líder do BE à Lusa.

Perante o impasse, o César admitiu que a votação das alterações à lei terão de ficar para a próxima legislatura considerando este ser “um erro indesculpável” dos partidos da esquerda.