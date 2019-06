Detidos por tráfico de droga e pornografia infantil em Porto Santo

A Polícia Judiciária (PJ) em colaboração com a PSP deteve dois homens com 40 e 53 anos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes na sequência de buscas realizadas na Ilha de Porto Santo.

Os dois suspeitos foram detidos em flagrante delito e a PJ apreendeu heroína suficiente para 334 doses individuais que os detidos tinham em sua posse.

Durante as buscas realizadas foi detido um outro homem de 58 anos “pela presumível prática do crime de pornografia de menores agravado” em que foi apreendido pelas autoridades vários ficheiros informáticos que continham “imagem e vídeo relativos a pornografia infantil que possuía e partilhava”, revelou a PJ em comunicado.

Os três detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.