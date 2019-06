Homem leva cobra venenosa viva para hospital depois de ter sido mordido

Um homem, residente em Cacoal, no Brasil, foi mordido por uma jararaca-da-mata, uma serpente que há em várias zonas da América Latina.

Preocupado com a ferida, decidiu ir de imediato ao hospital. O problema foi que consigo levou também a cobra que o tinha mordido. O brasileiro apareceu com o animal vivo na mão, colocando em risco todas as pessoas com quem se cruzou, e em especial quem se encontrava naquela unidade de saúde.

"Ele correu o risco de ser picado novamente e colocou a segurança das outras pessoas em risco também”, disse uma profissional de saúde ao site G1.

“O correto seria colocar o animal em algum pote plástico, para só assim transportá-lo ao hospital", acrescentou.

Para os médicos é muito importante saber qual é a espécie do animal responsável pela mordedura, daí que o Ministério da Saúde brasileiro aconselhe mesmo aos utentes a apresentarem as coras nos hospitais. No entanto devê-lo-ão fazer da forma correta.