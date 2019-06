Mãe suspeita de abusar sexualmente de filho de 11 anos em Portimão

Uma mulher de 32 anos é suspeita de ter abusado sexualmente do filho que, à data dos factos criminosos, em 2017, tinha 11 anos. De acordo com o site oficial da Polícia Judiciária (PJ), a progenitora terá agredido a vítima com a colaboração do seu companheiro, à época com 28 anos, na residência onde os três habitavam, em Portimão.

Conforme noticiado pela PJ, o casal foi detido na passada quarta-feira em cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público. Os alegados abusadores foram presentes esta sexta-feira no Tribunal de Lagos para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.