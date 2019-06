Kim Kardashian na Casa Branca em troca de elogios com Trump

Kim Kardashian West regressou, na quinta-feira, à Casa Branca para discursar sobre um programa de ajuda a ex-condenados. A norte-americana falou dos esforços que são precisos para reintegrar na sociedade os ex-reclusos.

A socialite quer que o programa ajude as pessoas a terem transporte para irem a entrevistas de emprego, para irem trabalhar ou para se deslocarem até outros eventos que ajudem na sua reintegração social.

“Toda a gente quer que a comunidade seja segura e quanto mais oportunidade nós e eles tivermos, mais segura toda a gente estará”, sustentou Kim Kardashian.

O Presidente dos EUA elogiou a mulher de Kanye West e não deixou de referir que conheceu o pai de Kim, Robert Kardashian, advogada que se terá tornado conhecido por causa do caso de O.J.Simpson. Donal Trump afirmou mesmo que ela “tem bons genes”.

Kim Kardashian, que tinha anunciado o seu novo programa no twitter, aproveitou a oportunidade de estar na Casa Branca para agradecer pessoalmente o interesse e a ajuda de Donald Trump.

Este projeto de Kardashian teve início com o caso de Alice Marie Johnson, que tinha sido condenada a prisão perpétua por tráfico de drogas, mas que Kim conseguiu que recebesse perdão presidencial e que saísse em liberdade.

Kim Kardashian está neste momento a estudar direito, tendo sido influenciada após trabalhar com o advogado Van Jones, que a ajudou a dar uma vida melhor a Alice Marie Johnson, segundo a Forbes.

Após essa primeira vitória, a estrela ficou com um interesse acrescido pela justiça.

Segundo a futura advogada, a ideia do programa, apresentado ao lado do Presidente, surgiu porque queria “fazer o que era certo”.

