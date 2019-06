Jovem vendia droga junto a escola em Évora

A GNR de Évora identificou no passado dia 12 de junho um homem, de 19 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes no concelho de Arraiolos, em Évora.

Segundo a GNR, o suspeito dedicava-se ao tráfico de droga “junto da população escolar”. Após uma denuncia feita junto das autoridades, os militares iniciaram de imediato uma investigação no sentido de localizar o suspeito, caso que se veio a verificar mais tarde.

Durante as diligência efetuadas pela GNR foi realizada uma busca numa propriedade agrícola onde foi possível apreender “50 doses de haxixe, 14 plantas de cannabis, um telemóvel, uma navalha e ainda 365 euros em dinheiro”, revelou a GNR em comunicado.

O suspeito foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Évora.