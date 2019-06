Courtney Love diz que viu e falou com o fantasma de Kurt Cobain

Courtney foi casada com Kurt Cobain entre 1992 e 1994, ano em que o vocalista morreu

Courtney Love afirmou, em entrevista à revista Interview, ter visto e falado com o fantasma de Kurt Cobain.

A publicação norte-americana reuniu 20 perguntas da autoria de outras personalidades da música e do entretenimento dirigidas à viúva de Kurt Cobain e foi a questão colocada por Joshua Boone que despertou a resposta que está a dar que falar.

O ator questionou se Courtney Love já havia visto algum fantasma.

"Quando me mudei com a Frances [Bean, filha de Courtney e Kurt] e com o Edward [Norton, seu ex-namorado], vi o Kurt sentado numa cadeira", começou por dizer.

"Ele disse-me ‘olá’ e foi-se embora", acrescentou.