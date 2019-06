Oito pessoas detidas por tráfico de droga em Braga

Oito indivíduos, com idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos, foram detidos no sábado no âmbito de uma investigação relativa a tráfico de droga em Braga e Guimarães. De acordo com o site oficial da GNR, “foi dado cumprimento a 19 mandados de busca domiciliária (...) 27 mandados de busca não domiciliária, essencialmente a veículos”.

Na sequência da investigação foram apreendidos: 272 doses de cocaína, 228 doses de haxixe, 25 doses de ecstasy, 5248 euros em numerário, 15 telemóveis, 10 viaturas ligeiras, três computadores e diversos discos rígidos, três balanças e diverso material de corte, uma mota de cilindrada elevada e diversas armas proibidas e armas brancas.

Nesta operação estiveram envolvidos cerca de 90 militares dos Comandos Territoriais de Braga, Aveiro, Porto e Viana do Castelo que contaram com o auxílio da PSP.

Os alegados criminosos ficarão detidos na Guarda até serem presentes, esta segunda-feira, ao Tribunal Judicial de Braga para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.