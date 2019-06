Isabel II vai faltar ao batizado de Archie

A Rainha Isabel II vai faltar ao batizado do membro mais recente da família real, Archie. Harry e Meghan Markle vão batizar o seu primeiro filho numa cerimónia pequena, que vai contar com a presença de amigos e familiares, no entanto, a bisavó do bebé não vai poder estar presente devido a compromissos ligados à Coroa marcados previamente, segundo a revista Cosmopolitan.

Este não é o primeiro batizado em que a monarca não marca presença. Já no batizado do príncipe Louis, no ano passado, Isabel II não esteve presente.

A data do batizado ainda não foi confirmada mas é esperado que a cerimónia se celebre na primeira semana de julho, na capela de St.George em Windsor, o mesmo local em que os pais de Archie se casaram.