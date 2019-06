Político paquistanês dá conferência de imprensa com filtro de gato ligado

Apesar da expectativa do partido ter sido apenas transmitir ideias políticas e marcar presença nas redes sociais, aproximando-se assim mais do seu público, o que acabou por fazer foi trazer um momento hilariante aos seguidores da página onde o vídeo foi transmitido.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) June 14, 2019

Um dos voluntários que estava a gravar a conferência esqueceu-se de desativar os filtros da rede social e durante alguns minutos, o político apareceu com orelhas e bigodes de gato enquanto discursava. O público que assistia à conferência começou de imediato a brincar com a situação e a escrever comentários como “há um gato no armário”, “miau, miau”. Depois do fim da conferência o vídeo foi eliminado da conta de Facebook.

O partido emitiu um comunicado onde refere que é “pioneiro nas redes sociais no Paquistão” e que tem orgulho “em levar os políticos paquistaneses à internet”. Depoois de investigarem o sucedido, o partido concluiu que "o incidente foi um ‘erro humano’ de um dos nossos voluntários que trabalham arduamente. Todas as ações necessárias foram tomadas para evitar tal situação no futuro”, assegurou ainda o partido.