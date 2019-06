Mancha Vermelha impede banhos na costa algarvia

Praias do concelho de Albufeira já se foram interditadas devido à deslocação da mancha.

As praias algarvias entre "a denominada ilha de Faro e Vilamoura e Praia da Rocha Baixinha" encontram-se interditas para banho. Depois do surgimento de uma mancha vermelha na água, a Autoridade Marítima Nacional, em declarações ao Diário de Notícias declarou o local como "prejudicial para a saúde pública". Também praias do concelho de Albufeira já se foram interditadas devido à deslocação da mancha.

Segundo adianta o Observador, a mancha é uma consequência de um tipo específico de algas, os dinoflagelados, que pertencem ao plâncton marinho e que podem viver também em água doce. Apesar de o contacto direto com a pele não constituir qualquer problema para a saúde, a ingestão de água contaminada pelas algas pode conduzir a gastroenterites graves.

Comer peixe ou marisco também pode levar a problemas intestinais e caso as algas se aproximem das rochas e da costa, as substâncias tóxicas produzidas por elas podem contaminar o ar e provocar dificuldades respiratórias.

Ao analisar a água das praias algarvias, a Agência Portuguesa do Ambiente concluíu que os banhos deveriam ser proibidos. Na publicação de Tiago Duro no twitter pode-se ver como a mancha vermelha se alastra pela costa da praia da Quarteira.