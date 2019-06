Português detido pela PJ por apoiar jihadistas

A Polícia Judiciária deteve mais um português por ter apoiado terroristas jihadistas pertencentes à “Célula de Leyton”, em Inglaterra, de acordo com o Diário de Notícias. O homem detido na madrugada de domingo é acusado de ter dado apoio logístico ao grupo composto por seis jihadistas portugueses.

A operação, em território nacional, foi feita pela Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo (UNCT) da PJ, no âmbito da investigação titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Segundo um comunicado conjunto da PJ e da Procuradoria-Geral da República, "em sede de investigação criminal que versa sobre crimes de terrorismo, nomeadamente no que concerne à participação de cidadãos nacionais nas fileiras do estado islâmico, foi desenvolvida uma ação policial para efetuar a detenção de indivíduo suspeito de ter prestado apoio a combatentes daquela organização terrorista".

O comunicado afirma "o cidadão ora arguido está radicado no Reino Unido há vários anos, sendo a partir de lá que desenvolveu diversas atividades em prol do estado islâmico, nomeadamente como apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria".

O arguido foi presente para interrogatório judicial nesta segunda-feira, dia 17, tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.