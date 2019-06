Presidentes das cinco autarquias servidas pelo Hospital Vila Franca de Xira defendem unidade

Em comunicado, os autarcas lembram que a unidade hospitalar "tem sido classificada entre as melhores do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Os autarcas das cinco câmaras municipais servidas pelo Hospital Vila Franca de Xira assinam um comunicado conjunto no qual "manifestam total confiança no hospital e seus profissionais de saúde". Pedro Folgado (Câmara de Alenquer, PS), André Rijo (Câmara de Arruda dos Vinhos, PS), Luís de Sousa (Câmara de Azambuja, PS), Carlos Coutinho (Câmara de Benavente, CDU) e Alberto Mesquita (Câmara de Vila Franca de Xira, PS) "criticam duramente a forma como têm sido retratados na comunicação social nas últimas semanas os serviços prestados à população", lê-se na nota enviada às redações.

O retrato feito, garantem, "não corresponde à realidade o que tem sido noticiado sobre as condições de internamento de utentes, representando essas campanhas de desinformação uma tentativa de denegrir a imagem desta unidade de saúde". Essa tentativa, lamentam, "produz junto das populações inquietações que em nada beneficiam a tranquilidade exigida aos serviços de saúde e o respeito pelos seus profissionais".

Por isso, "com a preocupação de tranquilizar as populações da área de influência do Hospital Vila Franca de Xira", os autarcas lembram não só que a unidade de saúde é "gerida através de um modelo de parceria com gestão privada que tem sido classificada entre as melhores do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", mas também que "a resposta que o hospital tem dado às populações é muito positiva e que os munícipes estão satisfeitos com os cuidados de saúde prestados", refere o comunicado.

O hospital, continuam os autarcas, "tem vindo a ser reconhecido por diversas entidades como um dos melhores do País. Disso são exemplo os resultados obtidos em 2018 no SINAS - Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, promovido pela Entidade Reguladora da Saúde, ou o reconhecimento recebido nos prémios 'TOP 5 – A Excelência dos Hospitais', promovido pela multinacional de benchmarking clínico IASIST, que nomeou o Hospital Vila Franca de Xira como um dos três melhores hospitais do país no seu grupo de comparação".

Para os presidentes das câmaras servidas pelo Hospital Vila Franca de Xira, não há dúvidas de que "se verificaram ganhos a diversos níveis em relação ao antigo hospital, desde o aumento do número de especialidades disponíveis à melhoria generalizada da qualidade dos cuidados prestados", pedindo ao Governo que tome "as necessárias medidas, tendentes à ampliação das instalações do hospital, permitindo o reforço da oferta de especialidades médicas, de modo a melhorar a qualidade, já elevada, dos cuidados de saúde hospitalares prestados às nossas populações".