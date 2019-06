Basquetebol. Oliveirense vence jogo 4 e sagra-se bicampeã nacional

A Oliveirense é a nova campeã nacional - neste caso, bicampeã, pois já havia conquistado o título na temporada passada. O conjunto de Oliveira de Azeméis entrou para o jogo 4 da final, no Pavilhão da Luz, em vantagem na série (2-1) e, portanto, a precisar apenas de vencer para festejar novo título, e conseguiu-o de forma categórica: 72-97.

A formação orientada por Norberto Alves chegou ao intervalo já com uma vantagem de 12 pontos (41-53), tendo estado sempre na frente do marcador, apesar de uma ténue reação esboçada pelos atletas às ordens de Carlos Lisboa no início do segundo tempo.

Este é o segundo campeonato da história da Oliveirense, que apanha o Belenenses, o Queluz e o Barreirense, numa contabilidade que ainda é liderada tranquilamente pelo Benfica (27). Seguem-se FC Porto (12), Sporting (8), Carnide (7) e Ovarense (5).