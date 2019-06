Celebração do título da NBA origina tiroteio

A celebração da vitória do título da NBA da equipa de basquetebol, Toronto Raptors fez dois feridos graves, de acordo com as autoridades locais.

Os adeptos da equipa juntaram-se na praça Nathan Philip's Square, no centro da cidade de Toronto, no Canadá para celebrar e passadas algumas horas começaram a ouvir-se disparos.

Dois suspeitos já foram detidos e foram apreendidas duas armas, segundo avança o site TMZ Sports.

Apesar dos ferimentos serem graves, as vítimas não correm risco de vida.