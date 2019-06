Eduardo Madeira responde a Quintino Aires: "Nunca senti que nos tivéssemos esticado"

Ana Bola já havia comentado as declarações do psicólogo

Depois de Ana Bola responder a Quintino Aires devido às críticas do psicólogo ao programa de humor ‘Donos Disto Tudo’ da RTP1, foi a vez de Eduardo Madeira reagir às declarações.

“Quintino Aires chamou-nos energúmenos e disse que o DDT era nojento. Não concordo. Nunca senti que nós nos tivéssemos esticado, mas enfim...”, escreveu o humorista na legenda de uma imagem partilhada no Facebook, onde surge caracterizado ao lado de Manuel Marques e Joana Pais de Brito.

Recorde-se que Quintino Aires adjetivou os atores que compunham o elenco do programa de “homofóbicos” e “preconceituosos”.

"Quando aqueles energúmenos que faziam o 'Donos Disto Tudo' faziam o meu boneco, dos meus 10 ou 20 tiques que eu tenho, aquilo que eles queriam sempre marcar era de maricas", disse o psicólogo durante uma conversa no programa “Você na TV”, na TVI.

"Felizmente, a RTP já acabou com essa porcaria. Nojentos. Só não os pus em tribunal porque tive uma conversa com a Ana Bola e senti muito carinho por uma coisa que ela me contou, da relação dela com a mãe dela. Senti um carinho tão grande que me inibiu, porque senão tinha avançado", acrescentou.

“São todos muito livres, muito livres, mas depois são uns homofóbicos, preconceituosos", defendeu ainda.