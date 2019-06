João Félix e Jorge Mendes "apanhados" num restaurante em Madrid (com vídeo)

Colchoneros preparam-se para bater a cláusula de rescisão do jovem avançado do Benfica: 120 milhões de euros

Parece neste momento já um dado adquirido que o Atlético de Madrid irá pagar os 120 milhões de euros referentes à cláusula de rescisão de João Félix e assim contratar o jovem avançado do Benfica. A imprensa espanhola levou todo o dia de segunda-feira a classificar a oficialização da transferência como iminente, o que acabaria por não se verificar.

Tudo indica, ainda assim, que o negócio se irá mesmo concretizar, e mais ainda depois de o internacional luso ter sido encontrado por repórteres do programa espanhol Chiringuito a jantar com Jorge Mendes num restaurante em Madrid. João Félix optou por se manter em silêncio perante as perguntas do jornalista, ao passo que o empresário referiu apenas estar "num jantar com amigos".

João Félix esteve a passar férias em Ibiza, após a conquista da Liga das Nações, e no regresso acabou por ficar em Madrid, onde se encontrou com Jorge Mendes e o advogado Paulo Rendeiro. Na tarde desta segunda-feira, a SAD do Benfica emitiu um comunicado a desmentir qualquer negociação para a transferência do avançado, mas tudo indica que tal não será de facto necessário: no caso de o Atlético de Madrid pagar a cláusula de rescisão na totalidade, basta que a vontade do jogador seja rumar à capital espanhola para que a transferência se concretize.