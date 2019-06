"Haverá os mesmos 11 dias de férias no período do Natal" avança Ministério da Educação

O calendário escolar do próximo ano letivo do ensino público foi publicado esta terça-feira em Diário da República. Entre as mudanças destacam-se as férias de Natal, que contam com mais uma semana do que o habitual.

O primeiro período arranca entre 10 e 13 de setembro e termina a 17 de dezembro de 2019.

O segundo período inicia-se três semanas depois, a 6 de janeiro de 2020, e prolonga-se até 27 de março – com uma interrupção letiva de Carnaval entre 24 e 26 de fevereiro.

O terceiro período começa a 14 de abril e termina a quatro de junho para os alunos de 9.º, 11.º e 12.º ano. Para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos o último período escolar termina a 9 de junho. Já o pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico encerram o terceiro período a 19 de junho.

À comunicação social, o Ministério da Educação enviou um comunicado a esclarecer a indicação que havia feito na manhã desta terça-feira. De acordo com este departamento do governo, "o correto é afirmar que 'em comparação com o calendário escolar de 2018/2019, haverá os mesmos 11 dias de férias no período do natal'" não sendo contabilizados os feriados nacionais nem os fins de semana.