Um terço dos portugueses mente sobre o seu destino de férias

Os portugueses são os terceiros, a nível europeu, que mais mentem sobre aspetos das suas férias - 60%. De acordo com uma sondagem da Jetcost, 31% dos portugueses mente sobre o seu destino de férias, o que equivale a três em cada dez pessoas.

Mas as mentiras não ficam por aqui. De acordo com um comunicado do motor de pesquisas de viagens, os portugueses não dizem a verdade sobre o clima, a qualidade do alojamento ou a quantidade de álcool que foi bebido.

A sondagem faz parte de um estudo sobre as experiências dos europeus durante as suas férias e contou com a participação de 3.000 pessoas, 500 de cada nacionalidade: ingleses, espanhóis, italianos, alemães, portugueses e franceses – todos maiores de 18 anos e que já tivessem viajado pelo menos uma vez nos últimos doze meses.

Segundo a mesma nota da Jetcost, 60% dos entrevistados responderam que já tinham mentido ou exagerado sobre qualquer aspeto das suas férias.

Entre as várias respostas, 36% dos entrevistados respondeu que mentiu sobre o que tinha feito, 31% sobre o destino onde tinham ido, 26% mentiu sobre a qualidade do alojamento, 24% sobre a quantia gasta, 20% sobre a quantidade de álcool consumida e 16% sobre o número de visitas turísticas e/ou atividades culturais realizadas.

Enquanto, 71% dos entrevistados admitiu ainda que teria dito a um amigo ou familiar que tinha desfrutado das duas férias mais do que realmente tinha, 57% reconheceu que não comentaria com ninguém que as suas férias tinham sido um fracasso.

“Ao investigar um pouco mais sobre as razões pelas quais os portugueses mentiram sobre as férias, as respostas mais comuns foram: ‘eu tinha vergonha de dizer onde realmente estive’ (36%), ‘eu queria impressionar’ (30%), ‘eu não fui de férias para nenhum lugar’ (17%) e ‘eu queria ser como os outros’ (11%)”, lê-se.

Os mais enganados foram os colegas de trabalho (35%), seguiram-se os amigos (28%) e os parentes (10%).

A América (31%) foi o continente preferido pelos portugueses para as suas mentiras sobre as férias.

Mas há mais. 10% dos portugueses que mentiram sobre onde tinham ido de ferias utilizaram mesmo as redes sociais para partilhar uma imagem falsa.

A nível europeu, os espanhóis (68%) e os italianos (65%) foram os que mais mentiram sobre as suas férias, à frente dos portugueses. Seguem-se depois os britânicos (58%), os franceses (47%) e os alemães (45%).