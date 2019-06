Ana Gomes faz associação entre detenção de Platini e o trabalho de Rui Pinto

Ana Gomes reagiu esta terça-feira à detenção de Michel Platini por suspeitas de corrupção relacionadas com a atribuição da organização do Campeonato do Mundo de 2022 ao Qatar.

A ex-eurodeputada associa o caso às denuncias do Football Leaks.

"O Football Leaks ainda só começou... mesmo com o Rui Pinto preso", escreveu Ana Gomes, numa publicação partilhada no Twitter.

Recorde-se que o antigo presidente da UEFA foi detido na manhã desta terça-feira. Platini foi levado para o gabinete Anti-Corrupção da Polícia Judiciária francesa (OCLCIFF).