Norte do Japão pode ser atingido por tsunami

Um terramoto com magnitude de 6.8 na escala de Richter atingiu a costa de Yamagata no norte do Japão e as autoridades emitiram um alerta para a possibilidade de um tsunami atingir a costa, de acordo com o Japan Times.

As autoridades já pediram à população para se afastarem das zonas perto do mar. O alerta de tsunami foi emitido para as zonas de Yamagata, Niigata e Ishikawa.

A cidade de Murakami, com uma população de 60.000 habitantes, pode ser uma das mais atingidas. Testemunhas no local afirmam que as ondas nas praias da costa norte japonesa tem-se apresentado mais altas do que o normal

As linhas de telefone do governo, polícia e bombeiros estão em baixo.