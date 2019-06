Merkel tem ataque de tremores durante visita oficial de Presidente argentino

Angela Merkel sentiu-se mal durante a visita oficial do Presidente ucraniano a Berlim, esta terça-feira. A chanceler alemã teve um ataque de tremores, causado pelo calor, enquanto uma banda do exército tocava o hino nacional da Alemanha e da Ucrânia na Chancelaria.

Em declarações à agência AP, Merkel disse que os tremores se deveram ao facto de não ter bebido água suficiente. “Desde há pouco bebi pelo menos três copos de água, que aparentemente precisava. E agora estou a sentir-me muito bem”, disse Merkel aos jornalistas.

VIDEO: German Chancellor Angela Merkel shook uncontrollably during a visit by Ukraine's new president on a hot day in Berlin. Merkel later told reporters she was fine and clearly hadn't drunk enough water. Read the full story here: https://t.co/ELI0r9FdtN pic.twitter.com/aKWzWtilLE