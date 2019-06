Altice organiza corrida solidária em Mira para combater estragos da tempestade Leslie

Além da corrida solidária, cerca de uma centena de tablets vão ser entregues ao Agrupamento de Escolas de Mira para garantir que os jovens desta região têm um contacto forte com o mundo digital educativo.

O grupo Altice vai organizar uma corrida e caminhada solidária, na zona de Mira, no próximo sábado, dia 22 de junho. A campeã olímpica, Rosa Mota, foi convidada para ser a "madrinha da corrida" e vai participar junto dos 2000 colaboradores do grupo.

O objetivo da organização, além de promover o espírito de equipa Altice e o bem-estar global dos colaboradores, é também ajudar os portugueses que vivem nesta zona que foi afetada pela tempestade Leslie, o ano passado.

“O ADN Altice vai estar em força em Mira numa iniciativa que promete ser ainda maior que a de 2018, envolvendo cerca de 2000 colaboradores, familiares e parceiros” garante o presidente do grupo, Alexandre Fonseca.

Além da corrida solidária, cerca de uma centena de tablets vão ser entregues ao Agrupamento de Escolas de Mira para garantir que os jovens desta região têm um contacto forte com o mundo digital educativo. “Acreditamos que é através da tecnologia que vamos criar crianças mais preparadas e mais aptas para os desafios do futuro e queremos garantir acesso a todos, através da infra estruturação em fibra de todo o país, e da disponibilização de equipamentos como estes que de outra forma podia não estar ao dispor destes alunos” acrescenta o presidente.

Para o presidente do Município de Mira, Raul Almeida esta iniciativa é muito importante para o concelho e mostra-se orgulhoso em receber Rosa Mota. Raul apelida a ação de “altruísta e benévola” e mostra-se muito satisfeito com a doação ao agrupamento das escolas de Mira. “Esta atitude da Altice Portugal em dotar o agrupamento de escolas com equipamentos tablet é de grande valor porque terá certamente como consequência uma maior e melhor preparação das nossas crianças e jovens para um futuro que eu tenho tanto desejado que seja o melhor.”

Quando ocorreu a tempestade Leslie, o grupo Altice Portugal reforçou a equipa técnica especializada no local de modo a responder prontamente às situações para garantir que as comunicações de estruturas como hospitais e bombeiros falhassem.

A atitude solidária do grupo não é algo novo. Já a edição de 2018 teve lugar em Pedrogão Grande e contou com a participação de mais de 1000 colaboradores Altice. A escolha foi mais uma vez feita com a ideia de apoiar a região que tinha sido assolada por fortes incêndios.