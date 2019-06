Nilton: "Gostaria de saber quanto paga a Google e a Uber para usarem Lisboa para fazer negócio"

Humorista mostrou-se indignado com incidente com o carro de um amigo

O não cumprimento das normas de estacionamento das trotinetes elétricas em Lisboa tem sido um dos temas de destaque nos últimos tempos, depois de inúmeras queixas e partilhas de situações que davam conta da má utilização das mesmas.

Agora, foi Nilton a partilhar o estado em que ficou o carro de um amigo: tudo por conta de uma trotinete.

“Um amigo acordou com uma Trotinete a acasalar com o Smart dele. Escusado será dizer que ninguém se responsabiliza e terá de ser ele a pagar por esta noite de farra. Assim como ninguém parece responsabilizar-se pelas pernas partidas (conheço um caso de uma pessoa que levou com uma em cima no passeio), e todos os atropelos que acontecem todos os dias com a invasão desta praga em Lisboa”, começou por escrever o humorista numa publicação partilhada no Facebook.

“Aliás, aos Domingos, o meu desporto preferido é ir para o Padrão dos Descobrimentos onde estão centenas de adultos e muitas crianças e esperar que uma Trotinete acerte em alguém a 50 à hora. Lindo de se ver.

Nós pagamos selos, estacionamentos, portagens e tudo mais nos carros. Gostaria de saber quanto paga a Google e a Uber para usarem Lisboa para fazer negócio”, acrescenta.