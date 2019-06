Aluno de 15 anos compra arma na Internet e leva-a para escola em Lisboa

Um rapaz de 15 anos levou uma arma para a sala de aula na Escola Secundária Pedro Nunes, na zona da Estrela em Lisboa.

O caso ocorreu na sexta-feira quando um colega do rapaz viu a arma e fez queixa a uma professora, que abordou o aluno em questão em plena sala de aula, segundo o Correio da Manhã. O adolescente assumiu a posse, mas explicou que se tratava de uma arma de airsoft, que dispara pequenas bolas de nylon.

A professora acabou por chamar a polícia, que destacou uma equipa do Programa Escola Segura, que acabou por descobrir que o jovem tinha comprado três armas no total através de plataformas online - através de contas dos pais, sem que estes tivessem conhecimento. As restantes duas armas estavam na posse de outros alunos, amigos do comprador.

Estas armas, usadas em atividades desportivas específicas, requerem uma licença e devem ser facilmente reconhecíveis, ou seja devem ter faixas coloridas para que se perceba que não disparam munições reais. Se assim não for, será considerada uma arma de fogo, cuja posse constitui um ato ilegal.