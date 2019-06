Cristina Ferreira em lágrimas com queda em direto de Cláudio Ramos | VÍDEO

O campismo não é para todos e este vídeo é a prova disso. Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e Joana Barrios começaram o programa de terça-feira em amena cavaqueira, num cenário repleto de tendas, colchões e fogões portáteis. Até aqui tudo bem. Mas as férias em família têm sempre imprevistos. Mesmo aquelas que são a fingir.

Cristina Ferreira estava com fome, Joana Barrios servia café e Cláudio Ramos resolveu sentar-se. Foi aqui que começaram as gargalhadas, o apresentador caiu redondo no chão e a sua vizinha não conteve as lágrimas de tanto rir. Por pouco também não continha o chichi.

“A tenda não funciona, os bancos também não, nem parece que fui eu que fui comprar tudo isto”, brincou Cláudio Ramos, quando se estava a levantar depois da queda. “Está a dar-me vontade de rir, mas tenho de fazer chichi”, respondeu Cristina Ferreira, entre gargalhadas.