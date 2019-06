Jessica Simpson surpreende seguidores ao mostrar as pernas antes e depois da gravidez

Jessica Simpson utilizou as redes sociais, esta terça-feira, para mostrar aos seus seguidores que tudo está a voltar à normalidade, depois de ter sido mãe, pela terceira vez, em março deste ano.

Ao longo da gravidez, a atriz foi partilhando algumas das implicações pelas quais passou, sobretudo o inchaço nas pernas – que a levou mesmo a procurar ajuda para resolver o problema.

Agora, Jessica, de 38 anos, decidiu mostrar a transformação e no Instagram partilhou uma imagem onde as pernas surgem sem qualquer inchaço e as diferenças são abismais.