Bella Thorne 'obrigada' a divulgar fotos íntimas chora com reação de Whoopi Goldberg

Bella Thorne decidiu fazer frente à tentativa de extorsão de um hacker e recorreu ao Twitter para divulgar fotografias suas de caráter íntimo, depois de estar a ser ameaçada com a divulgação dos registos fotográficos.

“Todas as minhas m***** foram hackeadas. Nas últimas 24 horas tenho sido ameaçada com as minhas próprias nudes. Sinto-me nojenta, sinto-me vigiada, sinto que alguém tirou algo de mim que eu queria que só fosse visto por alguém especial (...) F***-se para ti e para o poder que pensas que tens sobre mim. Vou escrever sobre isto no meu próximo livro", escreveu a atriz na rede social, divulgando depois as imagens com que estava a ser ameaçada.

A artista, de 21 anos, tornou-se destaque na imprensa internacional e as reações não tardaram.

Durante o talk show norte-americano ‘The View’, a atriz Whoopi Goldberg criticou a atitude de Bella Thorne, defendendo que a jovem atriz devia ter consciência do seu mediatismo antes de tirar fotografias do seu corpo.

“Se és famosa não tiras fotos nua. Quando invadem as tuas coisas, pode ser uma foto ou milhões de fotos. Uma vez que tiras a fotografia, ela fica disponível na nuvem para qualquer hacker, e se tu não sabes que isso é um problema em 2019, desculpa-me”, disse Whoopi Goldberg.

No entanto, Bella Thorne não gostou das declarações de Whoopi e comentou o assunto, em lágrimas, nas redes sociais.

"Adorei-te durante tanto tempo, mas sinceramente estou indignada e chateada com a tua resposta. Culpar uma miúda por tirar fotografias? É nojento", disse.

"Deveria ter ficado assustada por andar por minha casa, estar no meu telemóvel, a fazer alguma coisa? É isso que espera que as mulheres sejam? Que tenham medo das massas pela sua sexualidade? Eu não", acrescentou.