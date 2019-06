Detido professor por abuso sexual de menores em Albufeira

“Para facilitar o processo de atração, o arguido partilhava fotos de jovens com idades aproximadas às das vítimas, em nudez integral e na prática de atos sexuais explícitos" é possível ler no site da Polícia Judiciária.

Um homem de 71 anos, professor reformado, foi detido na sequência de uma investigação realizada pela Polícia Judiciária (PJ). Em causa estão os crimes de pornografia de menores, abuso sexual de crianças e aliciamento de menores para fins sexuais.

De acordo com o site oficial da PJ, foram recolhidos “elementos de prova que levaram à detenção” sendo que o idoso criou variados perfis em redes sociais, alegando ser um adolescente, o que lhe permitiu conversar com jovens do sexo feminino – muitas das vezes, as vítimas tinham idades inferiores a 14 anos. O antigo professor pedia que as adolescentes lhe enviassem fotografias e vídeos “em poses pornográficas”.

“Para facilitar o processo de atração, o arguido partilhava fotos de jovens com idades aproximadas às das vítimas, em nudez integral e na prática de atos sexuais explícitos e adaptava o tipo de escrita e conversação aquela faixa etária” pode ler-se no site da PJ, onde se conclui que os factos criminosos foram desvendados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira, no Algarve.

O suspeito não tinha antecedentes criminais e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.