Cara Delevingne assume relação no mês do orgulho LGBT

Muito se tem falado acerca de um alegado relacionamento entre Cara Delevingne, atriz e modelo britânica de 26 anos, e Ashley Benson, norte-americana conhecida por interpretar a personagem Hanna Marin na série ‘Pretty Little Liars’. Os rumores foram confirmados na passada segunda-feira, na TrevorLIVE, uma gala que anualmente junta celebridades, empresários e cidadãos-comuns na luta contra o suicídio da comunidade LGBTQ - sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgéneros e queers.

Na cerimónia anteriormente mencionada, Delevingne contou ao canal E! que decidiu tornar a relação pública num mês particularmente especial: “Não sei, acho que é por ser o mês do orgulho LGBT. Também é o 50º aniversário da rebelião de Stonewall [manifestações violentas que ocorreram da parte da comunidade LGBT contra a polícia de Nova Iorque que ocorreu em junho de 1969 no bar Stonewall Inn]. Fazemos um ano de namoro, por isso, porque não?” explicou o rosto da campanha primavera/verão 2011-2012 da Burberry.

A verdade é que no evento do início desta semana, aquela que começou por protagonizar anúncios da marca de chocolates Cadbury não esqueceu a namorada no discurso: “Tenho uma mulher muito especial nesta sala e tenho de lhe agradecer. Ela sabe quem é. É uma das pessoas que me ajudaram a amar-me quando mais precisava disso. Mostrou-me o que é o verdadeiro amor” adiantou Delevingne, referindo-se à companheira, rematando com “Amo-te, Sprinkles”, a alcunha que atribuiu a Benson.

Por outro lado, a californiana partilhou uma fotografia de Delevingne, nas Instastories do Instagram, com a legenda “Amo-te. Estou orgulhosa de ti” sendo que, como prova de que não escondem a relação, a inglesa publicou um vídeo, na mesma rede social, onde se pode ver as duas jovens a beijarem-se. A legenda? “#PRIDE” que, em português, significa “orgulho”.