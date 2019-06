Mágico morre afogado a tentar recriar truque de Houdini

Passados dez minutos de ter mergulhado, o público que assistia à tentativa da proeza de Lahiri chamou as autoridades temendo o pior cenário, que acabou por se confirmar.

Chanchal Lahiri perdeu a vida enquanto tentava repetir a proeza de Houdini. O truque consistia em libertar-se das cordas a que tinha sido acorrentado, sem ajuda de terceiros, enquanto estava submerso em água.

O mágico indiano, Chanchal Lahiri tentou fazer o truque no rio Hoohly mas não conseguiu libertar-se e quando voltou à superfície já não apresentava sinais de vida. Passados dez minutos de ter mergulhado, o público que assistia à tentativa da proeza de Lahiri chamou as autoridades temendo pelo pior cenário, que acabou por se confirmar.

Sumit Kharbanda, presidente da Irmandade Indiana de Mágicos em Delhi, disse que Lahiri realizou pelo menos uma dúzia de vezes o truque com sucesso. "Ele costumava praticar em piscinas e rios", disse Kharbanda, citando o The Guardian.

“Toda a magia tem que ser perfeita e é preciso muita prática, mas mesmo com a prática, as coisas podem não dar certo. Este foi um desempenho muito perigoso. Não sei se foi um problema respiratório ou ele simplesmente não conseguiu desfazer as fechaduras", acrescentou.