Urso polar esfomeado visto numa cidade na Sibéria a 1500 km do seu habitat

Um urso polar visivelmente magro apareceu na cidade industrial russa da Sibéria Norilsk, a centenas de quilómetros de distância do seu habitat.

O animal, uma fêmea, foi visto terça-feira nos subúrbios da cidade, com os pés cobertos de lama, tendo parado para descansar várias vezes, levantando-se apenas ocasionalmente para procurar comida, segundo a Reuters.

O urso polar continua na zona, segundo um membro das autoridades ambientais, estando a ser monitorizado pela polícia e pelos serviços de emergência, encarregues de zelar pela “sua segurança e dos residentes”.

A presença do urso polar naquele local, coisa que não acontecia há mais de quarenta anos, está a ser usada como prova das consequências das alterações climáticas e da diminuição do gelo, à medida que o ártico vai ficando mais quente.

Starving polar bear 'can hardly move', say residents of Norilsk. Emaciated animal walked 1500km south and away from Arctic Ocean, searching for food https://t.co/mD7yTaIusd pic.twitter.com/EjMJjS6Bac