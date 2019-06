Casal de 'influencers' recusa-se a trabalhar e pede a seguidores para lhes financiarem viagem

Casal tem mais de 42 mil seguidores no Instagram

Catalin Onc vive com Elena Engelhardt na casa da mãe, na Alemanha. O casal quer fazer uma viagem e para isso criou uma conta na plataforma GoFoundMe para que os seus seguidores de Instagram pudessem financiar a mesma.

Mas o que está a indignar as redes sociais não fica por aqui. A mãe de Catalin tem dois empregos para ajudar a pagar a vida (de luxo) do casal e estes dizem que não podem trabalhar porque existem poucos empregos para os quaise se consideram qualificados.

Assim, Catalin e Elena pediram aos seus 42 mil seguidores no Instagram para os ajudarem com 10 mil euros para uma viagem a África, já que estão com problemas financeiros – o dinheiro teria como destino bicicletas, Internet, alimentação e alojamento.

‘"Ter tatuagens, uma namorada linda e seguidores no Instagram abre-nos as portas. Alguns só nos dizem para conseguir emprego, como todo a gente, e parar de implorar. Mas quando tu tens o impacto que nós temos na vida dos outros, arranjar um emprego não é uma opção”, disse o casal, citado pelo jornal britânico Metro.

"Poderíamos fazer trabalhos como modelos e ganhar dinheiro rápido, mas não queremos divulgar o consumismo. Um trabalho normal neste momento seria prejudicial”, acrescentaram.

No Instagram, muitos são os comentários a criticar o casal.

“A tua mãe tem dois empregos para pagar a viagem, tu não achas que isso está a afetar a sua saúde mental? É triste que isto não seja uma piada, o egocentrismo que tens é ridículo”, refere um dos utilizadores.