Documento Único Automóvel vai ter um novo formato

A partir de dia 1 de agosto, um novo Documento Único Automóvel (DUA) vai entrar em vigor, segundo o Ministério Público anunciou esta quarta-feira. Com o objetivo de tornar mais fácil o transporte do documento, este terá um formato semelhante ao do cartão do cidadão.

Numa primeira fase, apenas as novas matrículas utilizarão o novo livrete mas a ideia é que no próximo ano todos os carros tenham o novo DUA em sua posse, citando a agência Lusa.

"O DUA na Carteira é uma medida Simplex+ incluída no Plano Justiça +Próxima, que visa também simplificar o conteúdo informativo disponível no documento e reúne dados relativos às características do veículo e ao seu proprietário”, refere o Ministério da Justiça em comunicado.

O DUA contém informações como a marca, o modelo, a matrícula e outras características do automóvel, assim como o nome e morada do proprietário. O documento agrega ainda as informações do livrete e do registo de propriedade do veículo.

Esta medida é coordenada pelo Instituto dos Registo e Notariado (IRN), em colaboração com o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) e as diversas entidades fiscalizadoras do trânsito (GNR, ANSR).