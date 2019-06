Homem detido por violência doméstica em Figueira de Castelo Rodrigo

Um indivíduo de 46 anos, residente no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, foi detido na passada terça-feira por violência doméstica. Em causa está o exercício de violência física e psicológica, bem como de ameaças, sobre a ex-companheira de 27 anos.

O mandado de detenção foi levado a cabo pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial da Guarda. O suspeito foi, esta quarta-feira, presente a tribunal para lhe serem aplicadas as medidas de coação. Ficou sujeito à “proibição de contacto com a vítima e de aproximação à mesma, sendo controlado através de pulseira eletrónica”, como se pode ler no site oficial da GNR.