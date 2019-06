Depois de batalha de três horas, João Sousa cai nos oitavos de Halle

O tenista português João Sousa foi esta quarta-feira eliminado do ATP 500 de Halle. O vimaranense, 71.º do ranking ATP, perdeu nos oitavos-de-final para o croata Borna Coric, 14.º da hierarquia e atual campeão do torneio alemão.

O encontro ficou decidido em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-4), 7-5 e 7-6 (7-4), ao fim de quase três horas de encontro.

Nos quartos, o croata já sabe que irá defrontar o tenista francês Pierre-Hugues Herbert, 43.º do mundo.

One of the best match points you will EVER see 😱@borna_coric comes through his EIGHTH final-set tiebreak of 2019, beating Joao Sousa 7-6(4) 5-7 7-6(4) in just under 3 hours!#NoventiOpen pic.twitter.com/wasWpJ7L1S