A Argentina Messi ainda não conseguiu uma vitória na edição deste ano da Copa América. No primeiro jogo perdeu frente à Colômbia por 2-0, e ontem voltou a não conseguir vencer depois de empatar com o Paraguai a uma bola.

"A verdade é que é um pouco frustrante não conseguir a vitória que precisamos. Sabíamos que ia ser difícil. Agora temos que ganhar o último jogo se queremos passar a fase de grupos. Seria uma loucura não passar", disse Messi após o empate.

"Não é fácil jogar a Copa América. O Brasil empatou com a Venezuela. Hoje já não se ganha apenas com a camisola, cada vez está mais equilibrado, tem que se fazer as coisas bem para conseguir os três pontos", autor do golo do empate frente ao Paraguai.