Desporto

20 de junho 2019

A finta de João Félix que deixou os espanhóis de boca aberta

O desportivo espanhol AS partilhou um vídeo no Twitter onde mostra um golo de João Félix num treino ao serviço do Benfica. "Como fazer um cabrito, lição número 1, por João Félix", escreveu aquele jornal.