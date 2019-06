Jorge Jesus no Flamengo: "Não se pode falar de outra maneira neste clube: é ganhar, ganhar, ganhar"

Clube divulgou parte da primeira palestra do técnico português aos jogadores (com vídeo)

Jorge Jesus iniciou oficialmente funções no Flamengo, com direto a uma palestra ainda antes de orientar o primeiro treino do plantel rubro-negro.

"O mais importante aqui dentro é o Flamengo, não é o treinador nem o jogador, é o Flamengo. Temos todos de olhar num objetivo e compromisso de equipa. Não se pode falar de outra maneira neste clube: é ganhar, ganhar, ganhar", disse esta quinta-feira o técnico português, que começou de seguida a orientar a sessão de trabalho tendo em vista o jogo da Taça do Brasil.

O Flamengo-Athletico, dia 11 de julho, referente à primeira mão dos quartos-de-final da competição será o primeiro desafio de Jorge Jesus enquanto treinador do emblema brasileiro.