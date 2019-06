Em Espanha dão Keylor Navas a caminho do Benfica

Tem sido um dos rumores mais comentados, mas agora, segundo a revista desportiva Don Balon, o futuro de Keylor Navas já estará decidido: de acordo com a publicação, o guarda-redes costa-riquenho está mesmo de saída do Real Madrid e o Benfica será a sua nova casa.

A mesma publicação adianta que o entendimento entre as partes já foi alcançado, tendo o clube encarnado aproveitado as negociações com o Atlético de Madrid por João Félix para levar vários emissários à capital espanhola com o intuito de iniciar conversações com vista a contratação de Navas.

Ainda segundo a mesma revista, Vlachodimos terá pedido para regressar à Alemanha, razão que terá levado o clube da Luz a negociar Cillessen (Barcelona). No entanto, o valor pedido pelos blaugrana foi demasiado alto, pelo que as águias optaram por outras soluções, sendo que Navas seria ideal já que o guardião de 32 anos não deverá custar mais de 10 milhões de euros.

Refira-se que depois das contratações feitas, que já ultrapassaram até agora os 300 milhões de euros, os merengues começam agora o processo inverso, sendo que o costa-riquenho foi, desde o regresso de Zidane ao comando técnico dos blancos, um dos atletas colocados na porta de saída.