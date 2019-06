Salários da PSP estão em discussão, diz ministro

Eduardo Cabrita falou ainda sobre a questão do fardamento

O Ministério da Administração Interna (MAI) está a discutir o quadro remuneratório da Polícia de Segurança Pública (PSP), revelou esta quinta-feira Eduardo Cabrita durante a cerimónia de abertura do 15.º Curso de Formação, em Torres Novas.

“Estamos neste momento já a discutir o quadro remuneratório, designadamente a avaliação de todos os subsídios e suplementos olhando para a sua reformulação futura, estamos a discutir matérias relativas à segurança e à higiene no trabalho, e estamos a discutir aquilo que é o quadro de admissões no horizonte de médio prazo”, afirmou o ministro da Administração Interna, depois de na última terça-feira os polícias do corpo de intervenção terem exigido solução para diversos problemas.

A questão do fardamento

O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) pôs esta semana uma ação judicial para “denunciar o contrato estabelecido com empresa adjudicada pela PSP” para fornecer as fardas - que têm vindo a ser criticadas pelos polícias pela qualidade e demora na entrega. Hoje, na mesma ocasião, o ministro disse que “resolveu aquilo que não existiu durante décadas”.

“Hoje há uma plataforma em pleno funcionamento e que permitiu atribuir já aos polícias dezenas de milhar de novos fardamentos”, afirmou. “Em dezenas de milhar houve umas pequenas dezenas de casos de defeitos e problemas” que, assegurou o ministro, “são identificados e são tratados, devolvendo-os e responsabilizando o fornecedor”.